عقود أكاديمية لتجديد الاعتماد على 16 تخصصا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أمس الأول، 16 عقدا للاعتماد الأكاديمي البرامجي مع جامعة الملك سعود بالرياض.

وتهدف العقود إلى تنفيذ دراسة تقويمية على المستوى البرامجي للبرامج المشمولة، وذلك لتجديد الاعتماد لبكالوريوس التمريض، واعتماد بكالوريوس العلوم في الرياضيات الإكتوارية والمالية، وبكالوريوس اللغة الإسبانية والترجمة، وبكالوريوس اللغة الفرنسية والترجمة، وبكالوريوس علوم المختبرات الإكلينيكية، وبكالوريوس الآثار، وبكالوريوس إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي، وبكالوريوس الإدارة السياحية والفندقية، وبكالوريوس خدمة اجتماعية، وبكالوريوس علم الاجتماع، وبكالوريوس علم المعلومات.

ويعمل المركز خلال مدة التعاقد على عدد من الإجراءات وضمن مراحل لإجراء الدراسة التقويمية للبرامج، حيث تبدأ بمرحلة التحقق من أهلية البرامج للتقدم للاعتماد، والتعريف بمراحل الاعتماد ومتطلباته، وإعداد تقرير الدراسة الذاتية وتسليم وثائق البرنامج من قبل الجامعة، ليقوم مركز اعتماد بفحص هذه الوثائق وتزويد البرنامج بالملاحظات، التي تسهم في تحسين وتعزيز جودة البرنامج لتعديلها، تمهيدا لرفعها للفريق المستقل الذي يقوم بعملية المراجعة والزيارة الميدانية، وإعداد تقرير تفصيلي عن أداء البرامج الخاضعة للتقويم بما يسهم في التطوير المستمر لأداء هذه البرامج، ويعد أساسا لاتخاذ قرارات الاعتماد وفقا لسياسات ومعايير الاعتماد في الهيئة ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

وقع العقود من جانب الجامعة وكيلها للتخطيط والتطوير الدكتور علي مسملي، ومن جانب الهيئة المدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور صالح الغامدي.

البرامج المعتمدة للماجستير:

