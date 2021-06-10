السعودية | هكذا نعى الفنانون الملحن السعودي طلال باغر

شكرا لقرائتكم هكذا نعى الفنانون الملحن السعودي طلال باغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نعى الفنانون السعوديون الملحن طلال باغر، الذي وافته المنية صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد دخل على إثرها المستشفى وتدهور حالته حتى وفاته.

حيث عبر الفنان محمد عبده عن حزنه الكبير على رحيل الموسيقار والملحن طلال باغر، ووصفه بالصديق الحميم والأخ العزيز، وأشار إلى أنه خلال رحلة الصداقة التي جمعتهما معاً 50 عاماً لم ير عليه أي شائبة ولم يسمع منه إلا كل خير.

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في حين كتب الفنان عبدالمجيد عبدالله: رحمة الله عليك يا طلال باغر، أحد الرموز الفنية، اللهم أكرم نزله واجعل مثواه الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، وكتبت الفنانة لطيفة عبر حسابها في "تويتر": "ألف رحمة ونور على روحه.. كان فنان كبير وإنسان محترم جداً.. البقاء والدوام لله سبحانه".

كما نعاه صديقه الكاتب عبده خال: "آه ياطلال، كلما هممت بالمغادرة، أقول لك: (يا سيدي بدري)، أما وقد رحلت (يا سنا الفضة) فإلى لقاء في جنة الخلد، لم لا، وقد نزلت عند كريم عفو رحيم.. رحمك الله يا سيد الغنادير، ‏العزاء للمملكة برحيل رمز فني أصيل طالما أسعدنا".

كما نعته جمعية الثقافة والفنون في جدة، وكتب الحساب الرسمي للجمعية على "تويتر" اليوم: "بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره ننعي المغفور له بإذن الله الموسيقار طلال باغر ونسأل الله له الرحمة والمغفرة".

يذكر أن طلال باغر ملحن سعودي، ولد عام 1376هـ في مدينة جدة، ورأس لجنة الموسيقى في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في جدة، ولحن الكثير من الأعمال المميزة لفنانين سعوديين وعرب، من أبرزهم طلال مداح ومحمد عبده وعبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله وديانا حداد وغيرهم.

وبعتبر أول لحن للراحل كان مع الفنان علي عبد الكريم في أغنية (يا خلي)، ثم بعد ذلك قدم عملين مع طلال مداح هما: (عوافي) من كلمات يوسف رجب، و(غريب حبك) من كلمات الأمير محمد العبد الله الفيصل، ولحن للفنان محمد عبده عدداً من الأغاني منها "سنا الفضة، سيد الغنادير، جيتني مرحبا بك".

وحصل خلال مسيرته الفنية على عدد من الجوائز والتكريمات الهامة، كان آخرها جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود (بصمة) في نسختها الثالثة عام 2020 في فرع "إبداع".