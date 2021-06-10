السعودية | حين شهدت مكة أول صلح في التاريخ الإسلامي!

شكرا لقرائتكم حين شهدت مكة أول صلح في التاريخ الإسلامي! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يكن مؤتمر السلام الأفغاني الباكستاني الذي عقد اليوم في مكة المكرمة هو الأول من نوعه، بل عرفت أرض مكة منذ بداية الإسلام باحتضانها مؤتمرات الصلح والسلام، ولعل موقع "الحديبية" مازال يحتفظ بتاريخه كأول موقع شهد صلحاً في التاريخ الإسلامي.

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فقد أكد المختص في التاريخ والحضارة الدكتور محمد الحارثي لـ"العربية.نت"، أن موقع الحديبية هو أول موقع شهد معاهدة صلح في التاريخ الإسلامي.

وأضاف أن الحديبية نسبة إلى بئر بقرب الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها، ما عرف في التاريخ ببيعة الرضوان، وقيل سميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع، وهي اليوم تُعرف بالشميسي إلى الغرب من مكة المكرمة، خارجة عن حدود الحرم وهي تبعد حوالي 22 كم من مكة المكرمة.

قصة صلح الحديبية

كما تابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في منامه وهو بالمدينة، وهي أنه دخل مكة محرماً مع أصحابه آمنين محلقين رؤسهم ومقصرين، ولقد خرج صلى الله عليه وسلم بأصحابه في شهر ذي القعدة من العام السادس الهجري معتمراً لا يريد حرباً، واستنفر العرب من حوله من أهل البوادي ليخرجوا معه وهو يخشى ردة فعل قريش، الذين قد يحاربونه ويمنعونه من دخول البيت، فخرج صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار، ومن لحق بهم من العرب، وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة، إشارة إلى خروجه السلمي، حتى إذا كان بعسفان وهي بلدة صغيرة شمال مكة تبعد عنها ثمانين ميلاً، جاءه من يخبره بأن قريش قد سمعت بخروجه، وأعدت العدة لقتاله، وتمركزوا بذي طوى، فسلك عليه الصلاة والسلام طريقاً مخالفاً حتى إذا وصل إلى ثنية المُرار، وتعرف اليوم بفج الكريمي، فهبط الحديبية على طريق مكة جدة القديم، وبركت ناقته القصواء".

الحرم المكي - مكة المكرمة

يشار إلى أن رابطة العالم الإسلامي كانت استضافت الخميس، بمكة المكرمة، المؤتمر الإسلامي "إعلان السلام في أفغانستان"، الذي يجمع للمرة الأولى على طاولة واحدة كبار علماء أفغانستان وباكستان في منجز تاريخي موحد نحو تحقيق المصالحة بين الفئات المتقاتلة لإنهاء الاقتتال، وترسيخ دعائم السلام في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك برعاية ودعم من المملكة العربية السعودية.