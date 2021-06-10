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شددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الخميس)، على أن الوقت قد حان لأن يقبل المتمردون الحوثيون وقف إطلاق النار الشامل مع التحالف العربي والجيش اليمني، واستئناف المحادثات السياسية.
وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني تعقيبا على فرض عقوبات على شبكة متورطة في تمويل ميليشيا الحوثي والحرس الثوري الإيراني: "تعمل الولايات المتحدة للمساعدة في حل الصراع في اليمن وتقديم الإغاثة الإنسانية الدائمة للشعب اليمني".
ولفتت إلى أن هجوم الحوثيين المستمر على مأرب يتعارض بشكل مباشر مع هذه الأهداف، ويشكل تهديدًا للوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن ويحتمل أن يؤدي إلى زيادة القتال في جميع أنحاء اليمن، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وبيّنت الخارجية الأمريكية أنه لا يمكن حل الأزمة الإنسانية في اليمن إلا باتفاق سلام.ميليشيا الحوثي الإرهابية
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 09:17 PM
لفتت إلى أن استمرار الميليشيا في مهاجمة مأرب يفاقم الوضع الإنسانيواشنطن: حان الوقت لقبول الحوثيين بوقف شامل لإطلاق النار في اليمن
شددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الخميس)، على أن الوقت قد حان لأن يقبل المتمردون الحوثيون وقف إطلاق النار الشامل مع التحالف العربي والجيش اليمني، واستئناف المحادثات السياسية.
وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني تعقيبا على فرض عقوبات على شبكة متورطة في تمويل ميليشيا الحوثي والحرس الثوري الإيراني: "تعمل الولايات المتحدة للمساعدة في حل الصراع في اليمن وتقديم الإغاثة الإنسانية الدائمة للشعب اليمني".
ولفتت إلى أن هجوم الحوثيين المستمر على مأرب يتعارض بشكل مباشر مع هذه الأهداف، ويشكل تهديدًا للوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن ويحتمل أن يؤدي إلى زيادة القتال في جميع أنحاء اليمن، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وبيّنت الخارجية الأمريكية أنه لا يمكن حل الأزمة الإنسانية في اليمن إلا باتفاق سلام.
، واشنطن: حان الوقت لقبول الحوثيين بوقف شامل لإطلاق النار في اليمن ،
المصدر : الخليج 365
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