محمد بن مسعود - الدمام - حددت يوم 21 أغسطس 2021م كآخر موعد للوفاء بها أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، اليوم الخميس، إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 إبريل 2021م ، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 627,003,053 ريال ، وذلك على النحو التالي: نادي الاتحاد: 140,304,083 مليون ريال نادي النصر: 135,907,339 مليون ريال نادي الأهلي: 124,383,600 مليون ريال نادي الشباب: 68,478,291 مليون ريال نادي الوحدة: 54,916,603 مليون ريال نادي الهلال: 24,832,951 مليون ريال نادي العين: 19,275,107 مليون ريال نادي الباطن: 19,127,139 مليون ريال نادي الاتفاق: 18,589,720 مليون ريال نادي الرائد: 10,946,020 مليون ريال نادي التعاون: 8,3011159 مليون ريال نادي القادسية: 1,776,041 مليون ريال نادي ضمك: 165,000 ألف ريال فيما لم تسجل أي التزامات مالية حتى 30 إبريل 2021م على أندية الفيصلي والفتح وأبها، وشملت هذه الالتزامات التي أعلنتها اللجنة عددًا من البنود الخاصة بذلك، وهي: (ذمم دائنة "لاعبين" - ذمم دائنة "أندية رياضية" - ذمم دائنة "موظفين ومدربين" - رواتب لاعبين - رواتب موظفين ومدربين - ومستحقات قضايا صادر بها قرارات نهائية)، وتختص هذه البنود بكل الأنشطة في أندية دوري المحترفين، شريطة عدم جدولة أي رواتب، هذا وسيحصل النادي الذي يستوفي هذه الالتزامات على شهادة الكفاءة المالية، على أن يكون آخر موعد للوفاء بها 21 أغسطس2021م. الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 09:12 PM حددت يوم 21 أغسطس 2021م كآخر موعد للوفاء بها لجنة الكفاءة المالية تعلن الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 إبريل .. لأندية دوري المحترفين لجنة الكفاءة المالية تعلن الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 إبريل .. لأندية دوري المحترفين أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، اليوم الخميس، إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 إبريل 2021م ، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 627,003,053 ريال ، وذلك على النحو التالي: نادي الاتحاد: 140,304,083 مليون ريال نادي النصر: 135,907,339 مليون ريال نادي الأهلي: 124,383,600 مليون ريال نادي الشباب: 68,478,291 مليون ريال نادي الوحدة: 54,916,603 مليون ريال نادي الهلال: 24,832,951 مليون ريال نادي العين: 19,275,107 مليون ريال نادي الباطن: 19,127,139 مليون ريال نادي الاتفاق: 18,589,720 مليون ريال نادي الرائد: 10,946,020 مليون ريال نادي التعاون: 8,3011159 مليون ريال نادي القادسية: 1,776,041 مليون ريال نادي ضمك: 165,000 ألف ريال فيما لم تسجل أي التزامات مالية حتى 30 إبريل 2021م على أندية الفيصلي والفتح وأبها، وشملت هذه الالتزامات التي أعلنتها اللجنة عددًا من البنود الخاصة بذلك، وهي: (ذمم دائنة "لاعبين" - ذمم دائنة "أندية رياضية" - ذمم دائنة "موظفين ومدربين" - رواتب لاعبين - رواتب موظفين ومدربين - ومستحقات قضايا صادر بها قرارات نهائية)، وتختص هذه البنود بكل الأنشطة في أندية دوري المحترفين، شريطة عدم جدولة أي رواتب، هذا وسيحصل النادي الذي يستوفي هذه الالتزامات على شهادة الكفاءة المالية، على أن يكون آخر موعد للوفاء بها 21 أغسطس2021م.

، لجنة الكفاءة المالية تعلن الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 إبريل .. لأندية دوري المحترفين ،

المصدر : الخليج 365

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