، الاتحاد الأوروبي يدعم دعوة "بايدن" لإجراء تحقيق حول أصل "كورونا" ،

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أبدى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، دعمهم للدعوات التي تقودها الولايات المتحدة لإجراء تحقيق معمق بشأن منشأ فيروس كورونا، في خطوة قد تثير غضب بكين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، للصحافيين، قبل محادثات قمة مجموعة السبع في بريطانيا: "من المهم للغاية أن نعرف أصول فيروس كورونا".
من ناحية أخرى، ذكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن هناك حاجة إلى الشفافية الكاملة، وللعالم الحق في معرفة ما حدث بالضبط، وذلك ردًا على سؤال عما إذا كان التكتل سيدعم دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء مزيدٍ من التحقيقات.
وبعد رحلة بحثية في وقت سابق من هذا العام إلى مقاطعة ووهان الصينية، حيث تم اكتشاف فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2019، ذهب خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى أن الفيروس ربما انتقل من الحيوانات إلى البشر، مؤكدين الحاجة إلى مزيدٍ من البحث.
وتنفي بكين بشدة احتمالية تسرب الفيروس من مختبر.
وكلف "بايدن" الشهر الماضي وكالات الاستخبارات الأمريكية بمضاعفة تحقيقاتها.
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 08:54 PM
"ميشيل" لفت إلى حاجة العالم إلى الشفافية الكاملةالاتحاد الأوروبي يدعم دعوة "بايدن" لإجراء تحقيق حول أصل "كورونا"
أبدى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، دعمهم للدعوات التي تقودها الولايات المتحدة لإجراء تحقيق معمق بشأن منشأ فيروس كورونا، في خطوة قد تثير غضب بكين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، للصحافيين، قبل محادثات قمة مجموعة السبع في بريطانيا: "من المهم للغاية أن نعرف أصول فيروس كورونا".
من ناحية أخرى، ذكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن هناك حاجة إلى الشفافية الكاملة، وللعالم الحق في معرفة ما حدث بالضبط، وذلك ردًا على سؤال عما إذا كان التكتل سيدعم دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء مزيدٍ من التحقيقات.
وبعد رحلة بحثية في وقت سابق من هذا العام إلى مقاطعة ووهان الصينية، حيث تم اكتشاف فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2019، ذهب خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى أن الفيروس ربما انتقل من الحيوانات إلى البشر، مؤكدين الحاجة إلى مزيدٍ من البحث.
وتنفي بكين بشدة احتمالية تسرب الفيروس من مختبر.
وكلف "بايدن" الشهر الماضي وكالات الاستخبارات الأمريكية بمضاعفة تحقيقاتها.
، الاتحاد الأوروبي يدعم دعوة "بايدن" لإجراء تحقيق حول أصل "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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