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زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم، صحيفة النهار اللبنانية، حيث التقى رئيسة مجلس الإدارة نايلة التويني، واستعرض معها مجمل التطورات السياسية الحالية على الساحتين اللبنانية والإقليمية.
وأكد السفير بخاري خلال اللقاء أن من يستهدف المملكة بالمخدّرات، شريك رئيس في مؤامرة استهدافها بالأعمال الإرهابية، مشدداً على أنه لا يُقبل المساس بأمن المملكة، وأن دوافع قرار وقف تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية أمنية في المقام الأول، وتهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها، وللحد من خطورة آفة المخدرات وتفشيها.
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 08:50 PM
أكد أن دوافع قرار وقف تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية "أمنية" في المقام الأولسفير المملكة بلبنان: من يستهدف المملكة بالمخدّرات شريك رئيس في مؤامرة استهدافها بالإرهاب
زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم، صحيفة النهار اللبنانية، حيث التقى رئيسة مجلس الإدارة نايلة التويني، واستعرض معها مجمل التطورات السياسية الحالية على الساحتين اللبنانية والإقليمية.
وأكد السفير بخاري خلال اللقاء أن من يستهدف المملكة بالمخدّرات، شريك رئيس في مؤامرة استهدافها بالأعمال الإرهابية، مشدداً على أنه لا يُقبل المساس بأمن المملكة، وأن دوافع قرار وقف تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية أمنية في المقام الأول، وتهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها، وللحد من خطورة آفة المخدرات وتفشيها.
، سفير المملكة بلبنان: من يستهدف المملكة بالمخدّرات شريك رئيس في مؤامرة استهدافها بالإرهاب ،
المصدر : الخليج 365
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