جامعة الأميرة نورة تحتفل بتخرج طالباتها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - واس

تحت رعاية معالي وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبمشاركة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان ،احتفلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، (عن بُعد) اليوم، بتخرج الدفعتين الثالثة عشرة والربعة عشرة من طالباتها الحاصلات على درجة الماجستير، والدبلوم العالي، والبكالوريوس، والدبلوم العام، للعامين الأكاديميين 1441- 1442هـ والبالغ عددهن (19821) طالبة ، بحضور معالي رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى.

فخر الوطن

وألقت معالي رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، قدمت شكرها لسمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان ، على مشاركتها للخريجات بكلمة ضافية من سموها، و لمعالي وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على دعمة للتعليم ومنسوبيه، وعلى رعايته لحفل الخريجات.

ودعت معاليها الخريجات، لمد جسور التواصل مع الجامعة في المستقبل قائلة: ” اتطلع أن تظل الجامعة بيتاً ثانياً لكل طالبة، وأن أتشرف بمصافحتكن في الغد القريب في أماكن يفخر بها وطنكن، وأن نتشارك التفاصيل، ونتعاون في ما هو خير لصالح هذا الوطن الكبير حبا واحتراما وإنسانية”.

وأشارت إلى أن “جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن دأبت على تعليم المرأة السعودية، وتحقيق طموحاتها والارتقاء بأدوارها القيادية، بما تطرحه الجامعة على مدار العام من مبادراتٍ نوعيةٍ، منوههً باهتمام الجامعة بالمبادرات المستدامة كأحد محاورها الاستراتيجية، لتسجل حضوراً بتحقيقها المرتبة الأولى عالمياً في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة “المساواة بين الجنسين” في تصنيف THE- University Impact Ranking””.

تمكين المرأة

بعدها ألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، كلمة (عن بُعد)، موجهة للخريجات قالت فيها : بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، نشهد تطورات كبيرة في مجال تمكين المرأة وتوفير الفرص لها في كافة المجالات، حتى أصبحت المرأة السعودية تنافس على مستوى العالم، فالمجتمع يحتاج وجود امرأة متعلمة وقادرة في جميع المجالات، وأنتن أخذتن أول خطوة ليكن لديكن دور في مجتمعكن، فمقياس النجاح في الحياة مقدرتنا على التأثير الإيجابي في محيطنا، والمساهمة في نجاح الآخرين، أنتن قادرات على إثبات أن المرأة السعودية مجتهدة في عملها، مؤهلة بمهاراتها، طموحه بأحلامها، ومميزة بهويتها”.

وخلال الحفل استعرضت عميدة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة فرح العسكر، أعداد الطالبات الخريجات لهذا العام في مرحلة الماجستير، والدبلوم العالي، والبكالوريوس، والدبلوم العام، تلتها كلمة لخريجات الدراسات العليا، وفي فيديو مسجل تم بث كلمة خريجات درجة البكالوريوس والدبلوم، تلاها فيديو مسجل يتضمن قسم طالبات الكليات الصحية.

واختتم الحفل بتكريم معالي رئيسة الجامعة، الطالبات الأوائل على مستوى الجامعة، وعرض فيديو تهنئة بأسماء الخريجات الحاصلات على درجة الماجستير والطالبات الحاصلات على مراتب الشرف الأولى من مرحلتي البكالوريوس والدبلوم , احتفاء من جامعة الأميرة نورة بطالباتها الخريجات، وتشجيعاً لجهودهن المبذولة في التحصيل الأكاديمي والعلمي والتدريب الإكلينيكي والتطبيق المهني خلال مسيرتهن في التعليم الجامعي.

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