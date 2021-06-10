القصبي لوكلاء السيارات: عليكم التطوير وسنحفز المتعاونين ولن نتهاون مع التقصير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن رضا المستهلك أولوية عمل الوزارة في كافة القطاعات.

معالجة أي استياء من المستهلك

وأوضح خلال اجتماعه اليوم مع وكلاء السيارات في المملكة بمقر الوزارة في الرياض أن على الوكالات معالجة أي استياء من المستهلك في خدمات ما بعد البيع والضمان والصيانة وقطع الغيار وغيرها من الخدمات التي يجب الارتقاء بها لرفع رضا المستهلك وثقته في السوق المحلي.

واستعرض القصبي في الاجتماع الذي شهد حضور معالي نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومعالي مساعد وزير التجارة الأستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب، ووكيل الوزارة لحماية المستهلك المهندس عمر بن محمد السحيباني، والرؤساء التنفيذيين لوكالات السيارات في المملكة مؤشرات رضا المستهلك خلال الفترة الماضية عن أداء وكالات السيارات والتباين في الخدمات المقدمة، وقال: “يجب معالجة أي قصور في حقوق المستهلك، وسنحفز ونشجع المتعاونين وستقوم وزارة التجارة باستعراض مؤشرات الأداء لوكالات السيارات بشكل دوري، وسيتم مناقشتها معكم ومع المستهلك، والإعلان بكل شفافية وكذلك سنحفز ونكرم المتعاونين بهدف تجويد الخدمات والاستجابة لجميع الاحتياجات والمتطلبات”.

استعراض أبرز التحديات والصعوبات

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها المستهلك مع وكالات السيارات، وأبرزها: عدم توفر قطع الغيار، والسيارات البديلة المؤقتة، وارتفاع الأسعار وتباينها.

وشدد القصبي على أهمية تحسين خدمات ما بعد البيع والنهوض بها لترقى لطموحات وتطلعات المستهلك، والتوسع في مراكز الخدمة والصيانة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

يشار إلى أن الشهر الماضي شهد قيام وكالات السيارات بتحويل هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بــ (9200) إلـى الرقم المجاني (800)، وسيشمل ذلك قطاعات عدة خلال الفترة المقبلة.



شارك الخبر