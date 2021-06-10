قدرات الموظف هي الأمان الوظيفي في نظام التخصيص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، ماجد القعيط، الفرق بين التخصيص والتحول في القطاعات الحكومية، قائلًا: “التخصيص يعني انتقال الموظف من العمل مع الحكومة إلى العمل مع القطاع الخاص هنا الأمر صار تخصيصًا”.

الفرق بين التخصيص والتحول بالقطاعات:

وأضاف، عضو لجنة الموارد البشرية، قائلًا: “أما التحول فيظل الموظف خلاله تابعًا للجهة الحكومية التي يعمل بها ولكن عقده يتحول من الخدمة المدنية إلى نظام العمل السعودي”، بحسب الإخبارية نت.

وبشأن ما يتعلق بالأمان الوظيفي، قال: “التخوف من التحول والتخصيص موجود منذ فترة إبان تخصيص بعض القطاعات مثل الخطوط السعودية وشركة المياه الوطنية وشركة الاتصالات، لكن يوجد أمان وظيفي بكافة القطاعات التي تم تخصيصها”.

القدرات الوظيفية وعلاقتها بالأمان الوظيفي:

وتابع: “ليس عقد العمل هو الذي يحميك، الذي يحميك هو هي قدراتك الوظيفية”، معقبًا: “أي جهة حكومية يهمها شعور الموظف بالأمان وتهتم بالاستثمار في الموظف ولا ترغب أي جهة في التفريط بأي موظف إلا إذا استنفدت كافة المحاولات”.

وأكمل: “وفيما يخص الموظفين المستمرين في الجهات الحكومية فهم تابعون لنظام العمل، عقودهم تجدد سنويًا ولديهم أمان وظيفي كافٍ يحميهم”.

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