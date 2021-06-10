الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

النائب العام : العفو الملكي عن سجناء الحق العام بادرة إنسانية رؤوفة

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع النائب العام ‏الشيخ سعود بن عبدالله المعجب عظيم شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله – على صدور العفو الملكي الكريم القاضي بالعفو عن بعض سجناء الحق العام.

العفو الملكي يحقق المصالح

وقال معاليه أن العفو الملكي الكريم بادرة إنسانية رؤوفة، ونظرة عطوفة شفوقة من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، وموازنة بين المصالح العامة والخاصة.

واستشرافًا لتقويم المتهمين، وعدم عودتهم للجريمة مرة أخرى، ولم شمل أسرهم بهم، كعادته الكريمة أيده الله.

وأكد معاليه أن المختصين من أعضاء النيابة العامة باشروا إجراءات تنفيذ العفو فور صدوره إنفاذًا للتوجيهات الكريمة.

تفاصيل العفو الملكي

يذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

وأوضح مدير عام السجون المكلف، أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.

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