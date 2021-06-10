شكرا لقرائتكم خبر معرض قبة جدة الرقمي يستقطب الزوار بـ100 مشروع تنموي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أمس الأول معرض مشاريع المنطقة الرقمي (بناء الإنسان وتنمية المكان) والفعاليات المصاحبة له، وذلك في قبة جدة، بحضور نائبه بدر بن سلطان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، ووزير الصحة الدكتور توفيق البيعة، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي.

وتجول الأمير خالد الفيصل داخل أرجاء المعرض الذي يستمر لمدة أسبوع، واطلع على مشاريع الجهات الحكومية، التي بلغت 100مشروع تنموي لامست مختلف جوانب التنمية واستقطبت الزوار، كما استمع لنبذة عن دور الجهات في تنمية المكان على مدى 14 عاما.

وشهد أمير المنطقة توقيع مذكرة تعاون بين هيئة تطوير المنطقة التي مثلها رئيسها التنفيذي المهندس أحمد العارضي، والهيئة العامة لعقارات الدولة ومثلها محافظها إحسان بافقيه، وتهدف المذكرة لتعظيم وحماية الأصول المملوكة للدولة في مكة المكرمة بما يدعم الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تمكينه للاستثمار والتطوير والتنمية.

وشهد توقيع مذكرة تعاون بين هيئة تطوير المنطقة وصندوق التنمية السياحي التي مثلها الرئيس التنفيذي قصي الفاخري، وتهدف إلى دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.

كما شهد توقيع مذكرة تعاون بين هيئة تطوير المنطقة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات التي مثلها المهندس بسام البسامي، وتهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية لمشروع الفيصلية.

وكرم الفيصل، مشعل بن ماجد نظير جهوده التي قدمها لمحافظة جدة، الذي قال بهذه المناسبة «أشكركم لمساندتكم وتوجيهاتكم السديدة خلال فترة عملي محافظا لجدة.. وأشكركم على تفضلكم بالتكريم بكل امتنان، ولا أملك يا صاحب الفضل إلا أن أقول «إذا كان للعطاء والتميز عنوان فإن الأمير خالد الفيصل هو عنوان العطاء والتميز.. نعم لسموكم الدور الأكبر في الإبداع والتمييز الناتج عن الفكر الثاقب».

وأضاف الأمير مشعل « إن كان لي شريك في هذا التكريم الذي تشرفت به اليوم، فإن الزملاء منسوبي محافظة جدة السابقين والحاليين كان لهم الدور في ذلك، فقد كانوا لي بعد الله خير معين».

واختتم، كلمته قائلا «أدعو المولى العلي القدير أن يحفظ قائد مسيرتنا المباركة، سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.. وأن يديم على مملكتنا العظيمة، نعم الأمن والأمان والتقدم والرخاء والرقي والازدهار، وأن يوفق كل الجهود المخلصة في خدمة الدين ثم المليك والوطن».

بعد ذلك كرم أمير المنطقة الفائزين التسعة في أفرع جائزة ملتقى مكة للتميز، وكذلك الفائزين بجائزة ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة في أفرعها الثلاثة.

الفائزون بأفرع جائزة ملتقى مكة للتميز







وزارة الحج والعمرة نظير جهودها أثناء الجائحة، وما اتخذته من استحداث أنظمة تقنية مبتكرة أهمها: مشروع بطاقة الحج الذكية



وزارة الصحة نظير الدور الريادي والعمل الاحترافي في إدارة أزمة الجائحة بنجاح



شركة (أكوا باور) نظير مشروعها الرائد في شركة رابغ الثالثة لتحلية المياه والإنتاج المستقل بتقنية التناضح العكسي



أكاديمية الشعر العربي نظير جهودها المتخصصة في تنمية الشعر العربي ودعم دراساته التاريخية والمعاصرة ونشرها



جمعية مراكز الأحياء نظير جهودها لمواجهة الجائحة وتعاونها مع الأجهزة المعنية من خلال تجنيد 2000 متطوع



مجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة نظير مكونات المشروع الذي روعي في تصميمه المرونة



محطة توليد جنوب جدة بالشركة السعودية للكهرباء نظير استزراع 500 وحدة من الشعب المرجانية لحماية الحياة البحرية



الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) نظير مشاركتها بفاعلية خلال الجائحة بتوفير الدعم والمساندة الرقمية للجهات المعنية



المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي نظير جهوده العام الماضي في نقل الأحداث التي صاحبت الجائحة



اللواء متقاعد عيد العتيبي نظير عمله عندما كان مديرا لشرطة منطقة مكة المكرمة ومشاركته في الإجراءات الأمنية لتحقيق الأمن والسلامة بالمنطقة



الفائزون بجائزة ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة: