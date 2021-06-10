معرض قبة جدة الرقمي يستقطب الزوار بـ100 مشروع تنموي

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وتجول الأمير خالد الفيصل داخل أرجاء المعرض الذي يستمر لمدة أسبوع، واطلع على مشاريع الجهات الحكومية، التي بلغت 100مشروع تنموي لامست مختلف جوانب التنمية واستقطبت الزوار، كما استمع لنبذة عن دور الجهات في تنمية المكان على مدى 14 عاما.
وشهد أمير المنطقة توقيع مذكرة تعاون بين هيئة تطوير المنطقة التي مثلها رئيسها التنفيذي المهندس أحمد العارضي، والهيئة العامة لعقارات الدولة ومثلها محافظها إحسان بافقيه، وتهدف المذكرة لتعظيم وحماية الأصول المملوكة للدولة في مكة المكرمة بما يدعم الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تمكينه للاستثمار والتطوير والتنمية.
وشهد توقيع مذكرة تعاون بين هيئة تطوير المنطقة وصندوق التنمية السياحي التي مثلها الرئيس التنفيذي قصي الفاخري، وتهدف إلى دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.
كما شهد توقيع مذكرة تعاون بين هيئة تطوير المنطقة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات التي مثلها المهندس بسام البسامي، وتهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية لمشروع الفيصلية.
وكرم الفيصل، مشعل بن ماجد نظير جهوده التي قدمها لمحافظة جدة، الذي قال بهذه المناسبة «أشكركم لمساندتكم وتوجيهاتكم السديدة خلال فترة عملي محافظا لجدة.. وأشكركم على تفضلكم بالتكريم بكل امتنان، ولا أملك يا صاحب الفضل إلا أن أقول «إذا كان للعطاء والتميز عنوان فإن الأمير خالد الفيصل هو عنوان العطاء والتميز.. نعم لسموكم الدور الأكبر في الإبداع والتمييز الناتج عن الفكر الثاقب».
وأضاف الأمير مشعل « إن كان لي شريك في هذا التكريم الذي تشرفت به اليوم، فإن الزملاء منسوبي محافظة جدة السابقين والحاليين كان لهم الدور في ذلك، فقد كانوا لي بعد الله خير معين».
واختتم، كلمته قائلا «أدعو المولى العلي القدير أن يحفظ قائد مسيرتنا المباركة، سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.. وأن يديم على مملكتنا العظيمة، نعم الأمن والأمان والتقدم والرخاء والرقي والازدهار، وأن يوفق كل الجهود المخلصة في خدمة الدين ثم المليك والوطن».
بعد ذلك كرم أمير المنطقة الفائزين التسعة في أفرع جائزة ملتقى مكة للتميز، وكذلك الفائزين بجائزة ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة في أفرعها الثلاثة.
الفائزون بأفرع جائزة ملتقى مكة للتميز
- وزارة الحج والعمرة نظير جهودها أثناء الجائحة، وما اتخذته من استحداث أنظمة تقنية مبتكرة أهمها: مشروع بطاقة الحج الذكية
- وزارة الصحة نظير الدور الريادي والعمل الاحترافي في إدارة أزمة الجائحة بنجاح
- شركة (أكوا باور) نظير مشروعها الرائد في شركة رابغ الثالثة لتحلية المياه والإنتاج المستقل بتقنية التناضح العكسي
- أكاديمية الشعر العربي نظير جهودها المتخصصة في تنمية الشعر العربي ودعم دراساته التاريخية والمعاصرة ونشرها
- جمعية مراكز الأحياء نظير جهودها لمواجهة الجائحة وتعاونها مع الأجهزة المعنية من خلال تجنيد 2000 متطوع
- مجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة نظير مكونات المشروع الذي روعي في تصميمه المرونة
- محطة توليد جنوب جدة بالشركة السعودية للكهرباء نظير استزراع 500 وحدة من الشعب المرجانية لحماية الحياة البحرية
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) نظير مشاركتها بفاعلية خلال الجائحة بتوفير الدعم والمساندة الرقمية للجهات المعنية
- المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي نظير جهوده العام الماضي في نقل الأحداث التي صاحبت الجائحة
- اللواء متقاعد عيد العتيبي نظير عمله عندما كان مديرا لشرطة منطقة مكة المكرمة ومشاركته في الإجراءات الأمنية لتحقيق الأمن والسلامة بالمنطقة
الفائزون بجائزة ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة:
- المبادرات المؤسسية كل من بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار لجامعة الملك عبدالعزيز، ورفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني لجامعة جدة، وتحدي أفكار وحلول للحج والعمرة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
- مبادرات المحافظات برنامج راصد الأمني بمحافظة الطائف ونفذتها شرطة المحافظة، ويسر لمحافظة أضم، ومجتمع واحد أمن واحد لمحافظة جدة ونفذتها دوريات الأمن بجدة
- مبادرات الأفراد «الإشارة الهولوجرامية» للمواطنة زهراء المرحبي، وتصميم حلي ذوي الاحتياجات الخاصة الذكية للمواطنة عهود سحاحيري، والقناة الرقمية السعودية للمواطنة زكية اللحياني
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