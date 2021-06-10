1286 إصابة جديدة بكورونا.. ومكة والرياض الأعلى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما سجلت وزارة الصحة 1286 أمس إصابة جديدة بكورونا وشفاء 982 حالة، تصدرت منطقتا مكة المكرمة والرياض في عدد الإصابات. وأكدت الصحة على أهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، لافتة إلى أن العدوى تزداد في التجمعات. كما أعلنت عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت الحالات النشطة 10217 حالة، منها 1553 حالة حرجة. وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 462528 حالة، وعدد حالات التعافي 444792 حالة، وفيما يخص الوفيات سجلت 16حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7519 حالة، كما أجري 92227 فحصا مخبريا. الحالات الجديدة بحسب المناطق 419 مكة المكرمة 263 الرياض 191 الشرقية 98 عسير 87 جيزان 76 المدينة المنورة 53 القصيم 28 نجران 25 تبوك 19 الباحة 17 حائل 7 الحدود الشمالية 3 الجوف

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