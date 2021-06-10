شكرا لقرائتكم خبر «جسور الخير» تحد من آثار كورونا في الدور الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - امتثالا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، وفي إطار رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على جعل صحة الإنسان ورعايته في مقدمة الأولويات، نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة بروتوكولات صحية للتعامل مع الجائحة منذ ظهورها، من خلال أدلة إرشادية استباقية وتحديثها بشكل مستمر لمستفيدي الوزارة في الدور الاجتماعية الإيوائية، عبر مبادرة (جسور الخير)؛ لتشجيع العاملين على بذل المزيد.

وأعدت الموارد البشرية، بدعم من وزيرها المهندس أحمد الراجحي الأنظمة الاحترازية بالتعاون مع الصحة، والمشاركة في تجهيز الأدلة والإجراءات الصحية الوقائية، والأدوات التقييمية ومتابعة تطبيقها من خلال فريق الإدارة العامة للخدمات الطبية، والإدارات الفنية بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي وفروع الوزارة بالمناطق.

ونفذت الوزارة العديد من المشاريع الصحية للحد من تفشي الفيروس، حيث أشارت نتائج دراسة علمية مشتركة بين الإدارة العامة للخدمات الطبية والإدارات المختصة بوزارة الصحة؛ لتحديد مدى فاعلية الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في الدور الاجتماعية، إلى أن الوفيات بسبب كورونا هي من أقل الوفيات عالميا مقارنة بـ (الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، ألمانيا)، التي تؤكد نجاح الوزارة بالتعاون مع الصحة.