«جسور الخير» تحد من آثار كورونا في الدور الاجتماعية

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وأعدت الموارد البشرية، بدعم من وزيرها المهندس أحمد الراجحي الأنظمة الاحترازية بالتعاون مع الصحة، والمشاركة في تجهيز الأدلة والإجراءات الصحية الوقائية، والأدوات التقييمية ومتابعة تطبيقها من خلال فريق الإدارة العامة للخدمات الطبية، والإدارات الفنية بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي وفروع الوزارة بالمناطق.
ونفذت الوزارة العديد من المشاريع الصحية للحد من تفشي الفيروس، حيث أشارت نتائج دراسة علمية مشتركة بين الإدارة العامة للخدمات الطبية والإدارات المختصة بوزارة الصحة؛ لتحديد مدى فاعلية الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في الدور الاجتماعية، إلى أن الوفيات بسبب كورونا هي من أقل الوفيات عالميا مقارنة بـ (الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، ألمانيا)، التي تؤكد نجاح الوزارة بالتعاون مع الصحة.
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