1520 جولة رقابية لضبط أسواق الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الجهود المكثفة للجانب الرقابي في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة « كورونا »، نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول 1520 جولة رقابية، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت الجولات عن إغلاق 9 منشآت، وتحرير 100 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، و31 بلاغا. وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبت من تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة «ممتثل» لتعزيز الجانب التوعوي والرقابي وتحقيق السلامة العامة، وضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

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