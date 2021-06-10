شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 68 منشأة مخالفة للاحترازات بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة جدة 68 منشأة تجارية مخالفة للإرشادات الوقائية من فيروس كورونا ، وذلك عبر 4191 جولة رقابية نفذتها أمس الأول بالتعاون مع بلديات المحافظات التابعة لها والجهات المعنية.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية ورصدت الفرق الميدانية 141 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أنها تواصل جهودها للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.