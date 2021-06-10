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إغلاق 68 منشأة مخالفة للاحترازات بجدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة جدة 68 منشأة تجارية مخالفة للإرشادات الوقائية من فيروس ، وذلك عبر 4191 جولة رقابية نفذتها أمس الأول بالتعاون مع بلديات المحافظات التابعة لها والجهات المعنية.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية ورصدت الفرق الميدانية 141 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أنها تواصل جهودها للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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