شكرا لقرائتكم خبر 14 ألف مستفيد من خدمات صحة جازان عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بجازان خدماتها عن بعد لـ 14028 مستفيدا، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهودها في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأوضحت صحة جازان أن عدد التخصصات العلاجية المقدمة من خلال العيادات 66 تخصصا علاجيا، حيث شملت الجراحية والباطنية القلب والعيون والأورام، إضافة إلى التخصصات العلاجية الأخرى التي شارك فيها 615 طبيبا من كافة مستشفيات صحة جازان إضافة إلى 44 مركزا صحيا.



كانت هذه تفاصيل خبر 14 ألف مستفيد من خدمات صحة جازان عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.