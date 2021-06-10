شكرا لقرائتكم خبر 40 ألف فحص مخبري بمستشفى الملك فهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى المختبر الرئيس بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة 40208 فحوصات مخبرية، وذلك خلال أبريل الماضي. وأوضحت صحة المدينة أن المختبر يشتمل على 12 قسما رئيسا وتخصصيا، ويعمل 304 فحوصات في العديد من التخصصات الطبية.



كانت هذه تفاصيل خبر 40 ألف فحص مخبري بمستشفى الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.