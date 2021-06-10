تمديد القبول لبرامج الماجستير المدفوعة بجامعة نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مددت جامعة نجران القبول في 14 برنامجا للماجستير للطلاب والطالبات مدفوع الرسوم حتى الخميس المقبل. وأوضحت الجامعة أن من مسارات البرامج الأنظمة المهنية، والمهنية في المحاسبة، والتربية المهني في القيادة التربوية، والتربية المهني في تقنيات التعليم، والتربية المهني في التربية الخاصة، والتربية المهني في الطفولة المبكرة للطالبات فقط، واللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها (tesol) للطلاب والطالبات، والدراسات الأدبية والنقدية، والأمن السيبراني المهني للطلاب والطالبات، وتقنية المعلومات المؤسسية المهني للطلاب والطالبات.



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