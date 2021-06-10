محمد بن مسعود - الدمام - سماع انفجارات كبيرة وسط المدينة لقي خمسة مدنيين مصرعهم وأصيب العشرات من الجرحى في حصيلة أولية لضحايا الهجمات الصاروخية الحوثية على مدينة مأرب. وقالت مصادر إعلامية: إن عدة صواريخ باليستية حوثية سقطت على مدينة مأرب اليمنية اليوم الخميس. وأفادت وكالة "رويترز" استنادًا إلى شهود عيان، بوقوع انفجارات كبيرة وسط مدينة مأرب غرب اليمن. 10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 08:47 PM سماع انفجارات كبيرة وسط المدينة 5 قتلى وعشرات الجرحى.. حصيلة أولية لضحايا الهجمات الحوثية على مأرب 5 قتلى وعشرات الجرحى.. حصيلة أولية لضحايا الهجمات الحوثية على مأرب لقي خمسة مدنيين مصرعهم وأصيب العشرات من الجرحى في حصيلة أولية لضحايا الهجمات الصاروخية الحوثية على مدينة مأرب. وقالت مصادر إعلامية: إن عدة صواريخ باليستية حوثية سقطت على مدينة مأرب اليمنية اليوم الخميس. وأفادت وكالة "رويترز" استنادًا إلى شهود عيان، بوقوع انفجارات كبيرة وسط مدينة مأرب غرب اليمن. الكلمات المفتاحية ، 5 قتلى وعشرات الجرحى.. حصيلة أولية لضحايا الهجمات الحوثية على مأرب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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