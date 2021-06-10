- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين أن الجوائز في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة ستكون عبارة عن سيارات عينية.
وتفصيلًا: بيّن "ابن حثلين" عبر حسابه على موقع تويتر أن أغلب الجوائز ستكون سيارات الدفع الرباعي، موضحًا أن مهرجان المؤسس هو أكبر تجمع لهذا النوع من السيارات في العالم.
وكان فهد بن فلاح بن حثلين قد أعلن أنه تم اعتماد رفع عدد مسابقة (الفحل وإنتاجه) ابتداءً من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل السادس إلى العدد 15 متنًا بينها قعود.
وبيّن "ابن حثلين" أن المشاركة ١٠ من سن ثنية وأقل، والخمس المتبقية السن مفتوح، على ألا يقل عن مفرود.
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 08:27 PM
بعد اعتماد رفع عدد مسابقة "الفحل وإنتاجه" إلى 15 متنًا بينها قعود"ابن حثلين": جوائز مهرجان الإبل السادس ستكون سيارات دفع رباعي
أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين أن الجوائز في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة ستكون عبارة عن سيارات عينية.
وتفصيلًا: بيّن "ابن حثلين" عبر حسابه على موقع تويتر أن أغلب الجوائز ستكون سيارات الدفع الرباعي، موضحًا أن مهرجان المؤسس هو أكبر تجمع لهذا النوع من السيارات في العالم.
وكان فهد بن فلاح بن حثلين قد أعلن أنه تم اعتماد رفع عدد مسابقة (الفحل وإنتاجه) ابتداءً من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل السادس إلى العدد 15 متنًا بينها قعود.
وبيّن "ابن حثلين" أن المشاركة ١٠ من سن ثنية وأقل، والخمس المتبقية السن مفتوح، على ألا يقل عن مفرود.
، "ابن حثلين": جوائز مهرجان الإبل السادس ستكون سيارات دفع رباعي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "ابن حثلين": جوائز مهرجان الإبل السادس ستكون سيارات دفع رباعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.