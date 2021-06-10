محمد بن مسعود - الدمام - 10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 07:33 PM من اليمن وسوريا الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات وأفراد لارتباطهم بأعمال مع إيران الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات وأفراد لارتباطهم بأعمال مع إيران أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بإيران على كيانات وأفراد يمنيين وسوريين وغيرهم. الكلمات المفتاحية ، الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات وأفراد لارتباطهم بأعمال مع إيران ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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