شكرا لمتابعة خبر عن النائب العام : العفو الملكي للسجناء بادرة إنسانية ونظرة عطوفة من خادم الحرمين الشريفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على التوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

وأكد النائب العام أن العفو الملكي الكريم بادرة إنسانية رؤوفة، ونظرة عطوفة من خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف أن هذا التوجيه تجلّى في رحابه مفاهيم الصفح والتسامح، استشرافاً لتقويم المتهمين وعودتهم أعضاءً نافعين في مجتمعهم.