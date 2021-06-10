شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم": ضرورة تحصين الجميع قبل الأول من أغسطس 2021 لدخول المباني التعليمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة التعليم على ضرورة أن يكون الجميع محصن قبل الأول من أغسطس2021 لدخول المباني التعليمية، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأوضحت الوزارة أن ٧٠% من الأشخاص تم تحصينهم حتى الآن خاصة وأن ذلك يسهم في سلامة بيئة العمل من المخاطر.

ويعمل أيضًا على الحفاظ على صحة منسوبي التعليم وسلامة الجميع، وضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل وسرعة العودة الحياة الطبيعية.