شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. استشاري يوجه رسالة لأصحاب الأمراض المزمنة: اقرأوا البطاقة الغذائية بدقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه استشاري التغذية وأمين الجمعية السعودية للغذاء والتغذية، مشوح عبدالله المشوح، نصيحة للجميع خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وشدد على ضرورة أن يقرأ الإنسان البطاقة الغذائية بدقة، إذا كان مصابا بمرض السكري أو الضغط أو الحساسية الغذائية، وذلك حفاظا على صحتهم.

وأضاف أن البطاقة الغذائية تضم عددًا من العناصر المهمة مثل السعرات الحرارية، والدهون المشبعة، وكميات البروتين وخلافه، وذلك بحسب ما ذكره لقناة"الإخبارية".

وأكد على أهمية الألياف في المواد الغذائية بالنسبة للجسم، مشددة على ضرورة استهلاك المواد الغذائية التي تحتوي على أقل سكريات.