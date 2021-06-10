شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعطل أجهزة التكييف في مستشفى الملك فيصل العام بالهفوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

أوضح تجمع الأحساء الصحي أنه تم معالجة الخلل الذي حدث في الكهرباء بمستشفى الملك فيصل العام بالهفوف ولم تسجل أي حالات إغماء.

وأوضح التجمع أنه لم يتم تسجيل أي حالات إغماء بسبب تعطل أجهزة التكييف، وعلى الفور باشرت الأجهزة المعنية بالتعاون مع الشركة المشغلة لأنظمة التكييف وإصلاح الخلل.

كما تم استقبال المستفيدين والاعتذار لهم عن الخلل الذي حدث، والذي لم يكن انقطاع في الكهرباء بل كان هناك خلل فقط في أجهزة التكييف، بحسب قناة "الإخبارية".

وأضاف مدير التواصل المؤسسي بتجمع الإحساء الصحي: "جميع المستشفيات لديها مصادر طاقة بديلة تقوم بإجراء فحوصات دورية على الأجهزة، والمستشفى لم تسجل أي حالات انقطاع كهرباء من المصدر الرئيسي".

كما تتطرق الحديث عن ما تردد حول عزوف عمال النظافة عن عملهم قائلآ: "لا صحة لما تردد عن ذلك ولم نسجل أي ملاحظات عن وجود روائح كريهة في المستشفى فنحن نحرص على دفع رواتب العمال في موعدها".