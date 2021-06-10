شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الصحة: لقاح استرازينيكا المعدل قد يكون فعال ضد المتحورات الهامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، إن لقاح استرازينيكا المعدل يمكن أن يكون جرعة منشطة فعالة ضد المتحورات الهامة.

وأكد "عسيري" عدم صحة ما يتم تداوله بأن اللقاحات لها آثار طويلة الأمد، لافتا إلى أن اللقاحات عموماً لها قرابة قرن من الزمان.

وأضاف أنه لا يوجد شيء اسمه "آثار طويلة الأمد" لأي لقاح، مؤكدًا أن مادة اللقاح تختفي من الجسم بعد تحفيز الذاكرة المناعية، ولا يبقى منها شيء في الجسم.