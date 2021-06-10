توقيع عقد تنفيذ أشغال عامة لمخططات ولي العهد بالعاصمة المقدسة

الرياض - محمد عبدالله - وقع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص اليوم الخميس عقد أشغال عامة لمخططات ولي العهد ومخططات المِنح، وهي شعب عامر وحارة الباب والهجلة والقشاشية والفلق والصفوة والشبيكة والشامية والسوق الصغير والجودرية.

وقع القويحص العقد، مع شركة متخصصة بالعاصمة المقدسة مرحلة أولى وثانية بقيمة إجمالية للمرحلة الأولى بلغت (57.130.937.50) ريالاً، وقيمة المرحلة الثانية (53.013.356.71) ريالاً، مقابل سفلتة مخططات المِنح للمناطق المستوية، وفقاً للمواصفات لتوفير خدمات بلدية مطورة، وتذليل الصعوبات بشأن إيصال الخدمات، على أن تكون القيمة شاملة ومغطية لجميع تكاليف العقد بما فيها الرسوم والضرائب.

وأوضح القويحص أن هذا يأتي ضمن خطط الأمانة لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ومخططات جنوب مكة ومشاركة القطاع الخاص لتوفير أعلى المواصفات والجودة في التنفيذ والمشاركة المجتمعية فيما يخدم التنمية العمرانية المستدامة بالعاصمة المقدسة.

وأكد أهمية المحافظة على البنية التحتية لشبكات الطرق والمرافق العامَّة كافة، بتحقيق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وحثَّ جميع القطاعات الخدمية الأخرى على سرعة التعاون لاستكمال مشاريع الأمانة على مخططات ولي العهد الواقعة في جنوب مكة المكرمة لتحقيق المصلحة العامة للجميع، والارتقاء بمستوى الخدمات، مشيراً إلى أن توقيع العقد ضمن توجهات قطاعات الدولة المعنية إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 وتعزيزاً لمبادرة جودة الخدمات.