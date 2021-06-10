التحالف: لا بد من أرضية سياسية لتحقيق تسوية سلمية باليمن

الرياض - محمد عبدالله - أكد "تحالف دعم الشرعية"، اليوم الخميس، أهمية وجود أرضية سياسية لتحقيق تسوية سلمية باليمن.

وحسبما ذكرت واس، قال التحالف العربي، إن الأنباء الواردة عن استهداف التحالف للفرقة الأولى مدرع بصنعاء غير صحيحة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن التحالف بقيادة السعودية يريد وضع أرضية سياسية لتسوية سلمية باليمن، ولهذا فإنه يمتنع عن تنفيذ هجمات قرب صنعاء، أو أي مدينة أخرى.

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