القبض على مواطن انتحل صفة رجال الأمن لسرقة أموال العمالة بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة الرياض، اليوم، القبض على مواطن قام بارتكاب عدد من جرائم السلب تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن لسرقة أموال العمالة الوافدة.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، قام بسرقة مركبتين واستخدامها في ارتكاب عددٍ من جرائم السلب.

مضيفا أنها تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستيقاف العمالة الوافدة في عدد من أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات، تقدر قيمتها بمبلغ 17 ألف ريال، مؤكدا استرداد المركبتين وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.