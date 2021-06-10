الأرصاد تتوقع طقس الجمعة: سحب رعدية على 4 مناطق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الجمعة، تكون السحب الرعدية على 4 مناطق في المملكة، مع نشاط للرياح المثيرة للغباء بعدد من المواقع مع تأثر الأجزاء الساحلية بمنطقة تبوك.

ووفق التقرير، تشهد المملكة غدًا سحبًا رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة، وتنشط رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الحدود الشمالية والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

كما يشهد طقس الجمعة، نشاطا لرياح سطحية تحد من مدى الرؤية الافقية تصل سرعتها 50 كم/ساعة على المنطقة الشرقية، فيما يشهد البحر الأحمر رياحا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط.

كما تكون الرياح على البحر الأحمر جنوبية غربية لشمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة جنوبًا، و ارتفاع موجه من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الأوسط وحالته متوسط الموج، إلى مائج على الجزء الأوسط منه.

أما الخليج العربي؛ فرياحه سطحية شمالية غربية بسرعة 16 – 40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة في المملكة بالدرجة المئوية.