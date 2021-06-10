المرور: «تفويض المركبات» يستهدف تحديد المسؤول عن قيادتها

الرياض - محمد عبدالله - قال المرور السعودي، اليوم الخميس، إن «تفويض المركبات» الذي يتم إجراؤه لمن يتولى قيادة المركبة يستهدف تحديد المسؤول عن قيادتها، ولا يترتب على عدم وجوده توقيع مخالفة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقاه حساب «المرور السعودي» بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين، «ما موقفي في حال كانت السيارة التي أقودها باسم والدتي بينما أقودها من دون وجود تفويض مركبات؟».

من جانبه قال المرور السعودي: إن عدم وجود «تفويض مركبات»، لا يترتب عليه تحرير مخالفة؛ لأن التفويض يستهدف بالأساس، تحديد المسؤول عن قيادة المركبة. يأتي ذلك بينما تنص المادة الـ«17» من نظام المرور على عدم جواز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها -عند الخروج بها من المملكة- إلا بموجب تفويض، وفق ما تحدده اللائحة.