الصحة: العدوى بكورونا تزداد في التجمعات والالتزام بالإجراءات الوقائية يقلصها

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الصحة، اليوم الخميس، أن عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» تزداد في التجمعات، لذلك يجب الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشاره، مشيرة إلى أهمية التواصل مع مركز (937) للحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

‏وأعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1286 حالة مؤكدة وتعافي 982 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10217 حالة منها 1553 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 462528 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 444792 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 16 حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7519 حالة، كما تم إجراء 92227 فحصا مخبريا.