أبشر: 3 خطوات لإتمام تصريح سفر الطالب المبتعث

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر، اليوم الخميس، خطوات إتمام الإجراءات المتعلقة بالطالب المبتعث بشأن سفره إلى خارج المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال دخوله على الموقع الإلكتروني لـ«أبشر أفراد»، وتتبع الإجراءات المطلوبة.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للمنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قال فيه أحد المستفيدين: «هل يجب الحصول على تصريح سفر إلى الولايات المتحدة الامريكية من خلال أبشر للطالب المبتعث (الجديد)؟

وقالت المنصة، إن الطالب (صاحب الاستفسار) يمكنه الدخول إلى حسابك من خلال منصة أبشر أفراد من خلال تبويب خدماتي النقر على أيقونات: خدمات- الجوازات- تواصل.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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