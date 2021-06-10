5 مدن تتصدر التعافي من "كورونا" والرياض في المقدمة بـ317 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي من إصابات "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، مُسجّلةً 317 حالة، تلتها جدة بـ198 حالة، ثم مكة المكرمة 47، وأبو عريش 30، وينبع 28 حالة تعاف. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت المدينة المنورة 22 حالة، تلتها تبوك بـ18حالة، ثم الطائف 19، والدمام 14، وجازان 13، ثم كل من(الهفوف والقنفذة) 12، وخميس مشيط 11 حالة.

وفي المرتبة التالية جاءت كل من ( أبها ونجران والجبيل وأضم والمبرز) بتسجيل كل منها 9 حالات، ثم (الظهران والخبر) 8 حالات لكل منهما.

وسجلت (بقيق وبللسمر) 7 حالات لكل منهما، ثم ( حبونا وعرعر والحرث) 6 حالات، و(بلجرشي والعيص وقرية العليا) 5 حالات لكل منها، ثم (الخرمة وفيفا والخرج والريث) 4 حالات. وكل من (بريدة وبيشة وعنيزة ومليجة والحناكية وضرما وخيبر وصامطة وصبيا وأملج والنعيرية والخفجي ووادي الفرع) 3 حالات تعاف لكل منها. وتاليًا، جاءت كل من (فرسان والبرك وسكاكا وحائل وسبت العلاية والكامل والغزالة وحريملاء ووالنماص وتربة وبدر والعلا وشقراء والمظيلف ورجال المع) بواقع حالتي تعاف لكل منها.

وأخيرًا جاءت كل من (خليص وخباش ورفائع الجمش وثول وبارق والشنان وحوطة سدير والدرب والخاصرة وعفيف والمجمعة ووادي بن هشبل والدوادمي ورابغ والزلفى والقطيف ونمرة والحائط والبدع والشملي ويدمة والسعيرة والقوز والأرطاوية وقلوة وتثليث ودومة الجندل وحفر الباطن والسليل وليلى والبكيرية ومرات وضمد ووداي الدواسر) بتسجيل كل منها حالة تعاف واحدة.

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