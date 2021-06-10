60 دبلوماسيا في معرض مشروعات مكة الرقمي

زار أكثر من 60 دبلوماسياً، صباح اليوم، معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بقبة جدة، والذي افتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مساء الأربعاء، وكان في استقبالهم وكيل إمارة المنطقة معالي الدكتور مشبب القحطاني.

وتجول الدبلوماسيون داخل أرجاء المعرض، واطلعوا عبر التقنية على المشاريع التنموية بمنطقة مكة التي يتجاوز عددها 100 مشروع. ونوه مدير فرع وزارة الخارجية بجدة مازن الحملي إلى أن معرض مشروعات مكة الرقمي يعكس التطور التقني الذي وصلت إليه المملكة تنمويا وتقنياً، ويسلط الضوء على المنجزات التي تحققت في المنطقة على مدى 14 عاماً، كما يقدم نبذة عن المستقبل الزاهر للمنطقة. فيما وصف عددٌ من الدبلوماسيين ما تحقق في منطقة مكة المكرمة من إنجازات بالمبهر، مؤكدين أن ما يحويه من مشروعات يبرز ما وصلت إليه المملكة من تقدم في مختلف المجالات.

الجدير ذكره أن المعرض سيشهد خلال الأيام المقبلة انطلاقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وهي إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة، والتي تحمل عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، إضافة إلى إقامة جلسات حوارية سيتطرق فيها المتحدثون إلى عدة جوانب، من بينها الإعلام والإعلان الرقمي، كذلك تطوير الخدمات في ظل التقنية.

وسيكون المعرض الرقمي مُتاحاً لأهالي المنطقة والزوار مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وسيستمر إسبوعاً، وسيفتح أبوابه لأهالي المنطقة وزوارها.

يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة، ولأول مرّة، توحد ختام برامج وفعاليات الإمارة في أسبوع واحد، وسيتم تنظيمه سنوياً، وتشارك فيه جميع الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع في المنطقة.