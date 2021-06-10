16 بندا لاحتساب رسوم الأراضي البيضاء

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هناك نحو 16 بنداً في آلية احتساب رسوم الأراضي البيضاء، على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في محافظة الأحساء، في مرحلته الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، وبنود التقييم، هي:

3 شرائح مساحية:

الشريحة الأولى: من 10 آلاف متر مربع إلى مليون متر مربع «250 ريالا للمتر المربع».

الشريحة الثانية: من أكبر من مليون متر مربع إلى مليوني متر مربع «200 ريال للمتر المربع».

الشريحة الثالثة: من أكبر من مليوني متر مربع «150 ريالا للمتر المربع»

3 أنواع من التضاريس:

جبلية 30%.

بحرية 30%

وادٍ 30%.

10 معامل لتوافر الخدمات والمرافق:

خدمات أمنية 5%

خدمات صحية 1%

خدمات تعليمية 5%

تصريف سيول 3.7%

الماء 11.4%

صرف صحي 11.8%

الكهرباء 25%

الاتصالات 3.5%

الطرق 25%

خدمات دينية 1%

معادلة احتساب الرسوم:

إجمالي القيمة النهائية للأرض = القيمة الكلية للأرض حسب النطاق – قيمة تأثير الخدمات والمرافق.

قيمة الرسوم المستحقة = 2.5% من إجمالي القيمة النهائية للأرض.

وكان برنامج الأراضي البيضاء، بدأ اليوم التسجيل، لتطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء، على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في محافظة الأحساء. ودعا البرنامج ملاك الأراضي الواقعة في النطاق المستهدف، لتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، من خلال زيارة الرابط idlelands.housing.gov.sa، إذ أعطى القرار ملاك الأراضي مهلة مدتها 6 أشهر، لتسجيل بيانات الأراضي.