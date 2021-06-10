السعودية.. القبض على شخص سرق 27 ألف دولار من مؤسسة تجارية

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية القبض على مواطن توَرط بسرقة مبلغ 100 ألف ريال (نحو 27 ألف دولار) من إحدى المؤسسات التجارية بمحافظة الطائف.



وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة، وفقاً لمقطع فيديو بثه حساب ”سناب الداخلية“ وتداولته الحسابات الإخبارية المحلية: ”إن المواطن في العقد الرابع من عمره ومن أرباب السوابق وقد تم القبض عليه على خلفية سرقته للمبلغ المذكور“.

وأكدت أنه بالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.