أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 10 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 10 يونيو 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة".

بينما ارتفعت أسعار المعدن النفيس بنسب متفاوتة، في السوق السورية غير الرسمية ( السوداء)، مع صعود متوسط سعر الدولار في "السوق السوداء"، بالرغم مع انخفاض أسعار الذهب عالميا.

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب في البلاد.

وسجل سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" في العاصمة السورية دمشق، مساء الثلاثاء، نحو 3170 ليرة للشراء، و3240 ليرة للبيع.

السعر الرسمي للذهب

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا، مساء الخميس، إلى نحو 157.5 ألف ليرة للشراء، و158 ألف ليرة للبيع.

فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، إلى نحو 134.929 ألف ليرة للشراء، ونحو 135.429 ألف ليرة للبيع.

سعر السوق السوداء

بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء الخميس، في السوق السورية غير الرسمية " السوداء"، إلى نحو 192.235 ألف ليرة للشراء، و 196.480 ألف ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فزاد إلى نحو 168.281 ألف ليرة للشراء، و 171.997 ألف ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية الخميس، فارتفع إلى نحو 144.326 ألف ليرة للشراء، و 147.513 ألف ليرة للبيع.

أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تعاملات مساء الخميس، نحو 122.168 ألف ليرة للشراء، و 124.866 ألف ليرة للبيع.

السعر العالمي

وتراجعت أسعار الذهب، في تعاملات الخميس، بالبورصات العالمية بعد ارتفاع الدولار قليلا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1883.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1888.20 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا ليُتداول قرب 90.189 مقابل عملات منافسة، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وجميع الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بعد أن أظهر تقرير الشهر الماضي ارتفاعه بأكبر قدر في نحو 12 عاما في أبريل/ نيسان الماضي.

وبحسب تقديرات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تقدم المؤشر 0.4% في مايو/أيار الماضي.