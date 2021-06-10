الصحة توضح طريقة التعامل مع الأعراض بعد لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة ممثلة في مركز 937 عن الأعراض الشائعة الظهور عند بعض الأفراد ممن يتلقون لقاح كورونا وطريقة التعامل مع هذه الأعراض.

أعراض لقاح كورونا

وقالت الصحة إن الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح تشمل ما يلي:

الشعور بالتعب والصداع.

ألم في موضع الحقن.

آلام في العضلات والشعور بالتوعك.

ارتفاع درجة الحرارة.

رعشة بالجسم.

وقالت إنه يمكن تناول مسكن ألم مثل باراسيتامول عند اللزوم بالجرعة المناسبة.

جرعات لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة كشفت عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (15) مليونًا و (350) ألفًا و (547) جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقاحات كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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