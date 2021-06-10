الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم تحصين 70 % من منسوبي الوزارة بلقاح كورونا المستجد وفق الخطة الموضوعة لتحصين كافة منسوبيها قبل الأول من أغسطس المقبل.

التحصين في وزارة التعليم

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، دعا جميع منسوبي الوزارة إلى أخذ لقاح كورونا حرصًا على سلامتهم وسلامة بيئة العمل وانتظام العملية التعليمية في العام القادم، مؤكدًا أهمية سرعة الحصول على لقاح كورونا قبل الأول من أغسطس.

وكانت وزارة التعليم أكدت في وقت سابق أنه في ضوء التوجيهات السامية، وحرصًا على سلامة منسوبي الوزارة والإدارات التعليمية والجامعات والتدريب التقني؛ وجه الوزير آل الشيخ بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي الوزارة، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ؛ للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية”.

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