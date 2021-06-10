محمد بن مسعود - الدمام - الكويت تستضيفها افتراضيًّا 16 من الشهر الجاري استضافت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي خلال يومي 9 و10 يونيو 2021، أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للقمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا. ومن المقرر أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة القمة "افتراضيًّا" يوم 16 يونيو 2021، وذلك تحت شعار "العلم والتكنولوجيا والابتكار: فتح آفاق جديدة". وتناقش القمة قضايا العلوم والتكنولوجيا والتعليم والصحة والمياه والبيئة والطاقة المتجددة، واستخدام التكنولوجيا في الأمن الغذائي في العالم الإسلامي. 10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 06:49 PM الكويت تستضيفها افتراضيًّا 16 من الشهر الجاري "التعاون الإسلامي" تستضيف الاجتماع التحضيري للقمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا "التعاون الإسلامي" تستضيف الاجتماع التحضيري للقمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا استضافت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي خلال يومي 9 و10 يونيو 2021، أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للقمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا. ومن المقرر أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة القمة "افتراضيًّا" يوم 16 يونيو 2021، وذلك تحت شعار "العلم والتكنولوجيا والابتكار: فتح آفاق جديدة". وتناقش القمة قضايا العلوم والتكنولوجيا والتعليم والصحة والمياه والبيئة والطاقة المتجددة، واستخدام التكنولوجيا في الأمن الغذائي في العالم الإسلامي. الكلمات المفتاحية ، "التعاون الإسلامي" تستضيف الاجتماع التحضيري للقمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا ،

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