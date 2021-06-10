- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله - عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، قام بسرقة مركبتين واستخدامها في ارتكاب عددٍ من جرائم السّلب، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستيقاف العمالة الوافدة في عدد من أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات، تقدر قيمتها بمبلغ (17,000) ريال.
وتم استرداد المركبتين وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 06:34 PM
وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى النيابة العامةشرطة الرياض تطيح بمواطن انتحل صفة رجل أمن وارتكب عدة جرائم سلب
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله - عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، قام بسرقة مركبتين واستخدامها في ارتكاب عددٍ من جرائم السّلب، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستيقاف العمالة الوافدة في عدد من أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات، تقدر قيمتها بمبلغ (17,000) ريال.
وتم استرداد المركبتين وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.
، شرطة الرياض تطيح بمواطن انتحل صفة رجل أمن وارتكب عدة جرائم سلب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تطيح بمواطن انتحل صفة رجل أمن وارتكب عدة جرائم سلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.