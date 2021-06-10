، برعاية رئيس هيئة الترفيه.. انطلاق بطولة "عيشها بلا حدود" للعام الثاني على التوالي ،

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تنطلق اليوم بطولة "عيشها بلا حدود" برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، التي تُعد جزءًا من الحدث الخيري العالمي الأكبر في الرياضة الإلكترونية "لاعبون بلا حدود" الذي تقيمه المملكة للعام الثاني على التوالي، وتم الإعلان عنه مطلع شهر يونيو الجاري.
وعبر توفير محتوى ترفيهي يمزج بين عالم الفن والمشاهير ومجتمع الرياضات الإلكترونية، تستكمل "عيشها بلا حدود" هدف المبادرة الخيري في التبرع بمجموع الجوائز البالغ 10 ملايين دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وذلك بالتوعية بأهمية توفير اللقاحات للدول الأكثر احتياجًا حول العالم.
وستشهد الفعالية مشاركة مجموعة من نجوم ومشاهير الفن وكرة القدم والرياضات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبها أكدت الهيئة العامة للترفيه حرصها على تجديد الشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية من خلال بطولة "عيشها بلا حدود" التي تأتي امتدادًا لشراكات سابقة؛ إذ الخليج 365 أن تعاون الطرفان في العديد من المبادرات والفعاليات التي جمعت بين الترفيه والرياضة والخدمة المجتمعية لتشمل الآن من خلال مبادرة "لاعبون بلا حدود" العمل الخيري من خلال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.
وتتكوّن البطولة من 16 بطولة للعبة FIFA21، وستحمل كل بطولة اسم أحد مشاهير العالم العربي؛ حيث تضم كل بطولة 1024 شخصا وتستمر لمدة 4 أيام، ليتم تحديد بطل واحد لكل بطولة، وبعد انتهاء جميع البطولات سيتم جدولة بطولة تضم 16 فريقًا، ويتكوّن كل فريق من أحد المشاهير إلى جانب بطل البطولة التي تحمل اسم المشهور الراعي للبطولة في الأدوار الإقصائية التي ستبث عبر قنوات لاعبون بلا حدود.
ويمكن لعشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية التسجيل في فعالية "عيشها بلا حدود" عبر صفحة "العب" في الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرة لاعبون بلا حدود www.gamerswithoutborders.com، كما يمكنهم متابعة آخر المستجدات والأخبار الخاصة بالحدث عبر الموقع ومنصات تويتر وإنستغرام ويوتيوب وفيسبوك وتويتش.
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 06:29 PM
بمشاركة نجوم ومشاهير الفن وكرة القدم والرياضات الإلكترونية ووسائل التواصلبرعاية رئيس هيئة الترفيه.. انطلاق بطولة "عيشها بلا حدود" للعام الثاني على التوالي
تنطلق اليوم بطولة "عيشها بلا حدود" برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، التي تُعد جزءًا من الحدث الخيري العالمي الأكبر في الرياضة الإلكترونية "لاعبون بلا حدود" الذي تقيمه المملكة للعام الثاني على التوالي، وتم الإعلان عنه مطلع شهر يونيو الجاري.
وعبر توفير محتوى ترفيهي يمزج بين عالم الفن والمشاهير ومجتمع الرياضات الإلكترونية، تستكمل "عيشها بلا حدود" هدف المبادرة الخيري في التبرع بمجموع الجوائز البالغ 10 ملايين دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وذلك بالتوعية بأهمية توفير اللقاحات للدول الأكثر احتياجًا حول العالم.
وستشهد الفعالية مشاركة مجموعة من نجوم ومشاهير الفن وكرة القدم والرياضات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبها أكدت الهيئة العامة للترفيه حرصها على تجديد الشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية من خلال بطولة "عيشها بلا حدود" التي تأتي امتدادًا لشراكات سابقة؛ إذ الخليج 365 أن تعاون الطرفان في العديد من المبادرات والفعاليات التي جمعت بين الترفيه والرياضة والخدمة المجتمعية لتشمل الآن من خلال مبادرة "لاعبون بلا حدود" العمل الخيري من خلال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.
وتتكوّن البطولة من 16 بطولة للعبة FIFA21، وستحمل كل بطولة اسم أحد مشاهير العالم العربي؛ حيث تضم كل بطولة 1024 شخصا وتستمر لمدة 4 أيام، ليتم تحديد بطل واحد لكل بطولة، وبعد انتهاء جميع البطولات سيتم جدولة بطولة تضم 16 فريقًا، ويتكوّن كل فريق من أحد المشاهير إلى جانب بطل البطولة التي تحمل اسم المشهور الراعي للبطولة في الأدوار الإقصائية التي ستبث عبر قنوات لاعبون بلا حدود.
ويمكن لعشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية التسجيل في فعالية "عيشها بلا حدود" عبر صفحة "العب" في الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرة لاعبون بلا حدود www.gamerswithoutborders.com، كما يمكنهم متابعة آخر المستجدات والأخبار الخاصة بالحدث عبر الموقع ومنصات تويتر وإنستغرام ويوتيوب وفيسبوك وتويتش.
، برعاية رئيس هيئة الترفيه.. انطلاق بطولة "عيشها بلا حدود" للعام الثاني على التوالي ،
المصدر : الخليج 365
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