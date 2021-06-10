السعودية | وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاش استضافها معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية

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شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ـ عبر الاتصال المرئي ـ اليوم، في جلسة نقاش استضافها معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR).

وتناولت الجلسة التي ضمت نخبة من السياسين والخبراء من الاتحاد الأوروبي ومختلف الدول الأوروبية، عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة النقاش ـ عبر الاتصال المرئي ـ رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.