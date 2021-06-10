السعودية | مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور شركة الإلكترونيات المتقدمة

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زار معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري اليوم , شركة الإلكترونيات المتقدمة، رافقه فيها وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد بن علي عسيري، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، وعدد من مديري العموم بوكالات وزارة الدفاع، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس زياد بن حمود المسلَّم.

واطّلع معاليه خلال الزيارة على مرافق الشركة، التي شملت المصنع الرئيسي، ومركز الفحص والإصلاح، ومبنى الهندسة والتطوير، ومركز المشاريع الخاصة، ومبنى المشبهات، ومركز الأمن السيبراني.

وعبّر معالي المساعد عن إعجابه بالتطورات التقنية التي تشهدها الشركة، وبقدرات وإمكانيات الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً وحرصها على مواكبة المستجدات التقنية، مشيدًا بقدرات الشباب والشابات السعوديين والسعوديات الذين أثبتوا كفاءتهم في التعامل مع التقنية الحديثة، وعلى الإنتاجية بجودة عالية قادرة على التنافس والتميز.

من جانبه ثمن المهندس المسلَّم زيارة معاليه والوفد المرافق التي تمثل محفزًا للقدرات الوطنية ودعمًا لها في زيادة الإنتاج والإسهام بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الزيارة لها أثرها الكبير والداعم للشركة، وهي تجسد حرص المسؤولين على تشجيع الشركات الوطنية العاملة في مجال توطين وتطوير التقنية وتأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية والإسهام في تعزيز المحتوى المحلي والإسهام في توطين 50% من الإنفاق العسكري وفق محددات رؤية 2030.