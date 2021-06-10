شكرا لقرائتكم خبر عن الحج: 7 مميزات لتحول المؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن 7 مميزات لتحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات ، وتتضمن : أولا الشركات المساهمة تكون مملوكة بشكل مشترك بين مساهميها حيث يمتلك كل مساهم حصة معينة من الأسهم تمثل نسبة ملكيته في الشركة ، وثانياً المساهمة الفعالة في تطوير المنظمة و اعمالها ، وثالثا تطوير الأعمال بما ينعكس على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ورابعاً قدرات مالية و تمويلية لا محدودة لتمكينها من أداء أعمالها وفق الدور المناط بها ، وخامسا إمكانات الإيفاء بمتطلبات العمل واسعة النطاق، وسادسا قدرات إدارية عالية تعزز تحسين الأعمال هيكليا واداريا وتنظيميا ، وسابعا إمكانيات لا محدودة في توسيع قاعدة المشاركة و استقطاب الكفاءات. وكانت قد أكملت وزارة الحج والعمرة استعداداتها لعقد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف، وذلك في إطار خططها لإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف البالغ عددها 9 مؤسسات بعد الوقوف على المراحل النهائية للتجهيزات لتحويل هذه المؤسسات لشركات مساهمة بهدف الانتقال من النمط التقليدي إلى أنماط العمل الاحترافي المؤسسي، مما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحسين تجربتهم وإثرائها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.