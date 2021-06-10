شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع "إعلان السلام" بجوار البيت الحرام.. حل نهائي للنزاع الأفغاني والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.