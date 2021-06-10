كويكب يمر قرب الأرض الأحد المقبل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

تشهد الكرة الأرضية يوم الأحد 13 يونيو 2021 عبور كويكب صغير تم اكتشافه حديثًا يسمى 2021 LO2 قطره تسعة أمتار على مسافة 0.58 مسافة قمرية أو 221,404 كيلومترات وهو يتحرك بسرعة 8.7 كيلومتر بالثانية عند الساعة 07:16 مساء بتوقيت السعودية، وهو ليس في مسار اصطدام بكوكبنا.

كويكب يمر بسرعة كبيرة:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه تم اكتشاف الكويكب 2021 LO2 في مرصد جبل ليمون بأريزونا في 8 يونيو قبل خمسة أيام فقط من اقترابه، وهو ينتمي إلى عائلة كويكبات تسمى أبولو، وهي مجموعة صخور يبلغ قطرها بين 6.6 و 16 مترًا، وهو أيضا ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، إذ يعتبر إنجاز كبير العثور على هذه الكويكبات الصغيرة القريبة لأنها تمر بسرعة كبيرة، وعادة ما تكون هناك نافذة قصيرة لبضعة أيام قبل أو بعد الاقتراب القريب عندما يكون هذا الكويكب الصغير قريبًا من الأرض ليكون ساطعًا بدرجة كافية.

الكويكبات لا تؤثر على البشر:

ولفت إلى أنه تتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب بفضل الرصد الدقيق والحسابات الميكانيكية السماوية، كما يُعرف مدارها عادة بمستوى عال من الدقة، واستنادًا إلى أحدث الحسابات المدارية عالية الدقة تم التأكيد بأن اقتراب الكويكب 2021 LO2 يوم الأحد هو الأقرب خلال السنوات العشر القادمة، ولو أن الكويكب 2021 LO2 في مسار اصطدام مع الأرض فانه سيتفكك أعلى الغلاف الجوي للأرض في صورة كرة نارية، ولن يكون له تأثير على سلامة سكان الأرض.

طبيعة تكوين الكويكبات:

واختتم أبو زاهرة إلى القول، مثل هذه الفرص تستغل لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها، فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة، ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا، إضافة أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض، وتقييم قدرتنا على الاستجابة معا لأي تهديد حقيقي لأي كويكب في المستقبل، كما أن هذا الكويكب المعروف رقم 64 الذي يمر بالقرب من الأرض ضمن واحد مسافة قمرية أو 384,401 كيلومتر منذ بداية العام والثالث خلال شهر يونيو حتى الآن.

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