السعودية الثانية عالميًا في مؤشرات ثقة المستهلك والقدرة المالية الشخصية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

حققت المملكة العربية السعودية المركز الثاني عالميًا في مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي لشهر مايو 2021 والذي يقيس الوضع الحالي والمستقبلي لـ 23 سوقًا عالميًا.

المناخ الاستثماري في السعودية

ويقيس الاستطلاع أربعة مؤشرات أساسية، هي: توجهات الاقتصاد المحلي، والمناخ الاستثماري في البلد، والقدرات المالية الشخصية للمستهلكين، والأمان الوظيفي العام.

كما حققت المملكة المركز الثاني عالميًا في مؤشر القدرة المالية الشخصية ونفس المركز في مؤشر ثقة المستهلك للاستثمار.

الثقة العالية في الاقتصاد السعودي

وتعكس نتيجة المؤشر الثقة العالية للمستهلك السعودي في الاقتصاد الوطني، والتفاؤل والنظرة المستقبلية الإيجابية، وثقة المستهلك في عمليات الشراء ونوايا الإنفاق والاستثمار.

يشار إلى أن المملكة حققت العام الماضي المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر أسعار المستهلك في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD بعد تحقيقها لقفزة نوعية من المرتبة 38 وصولًا للمرتبة الثانية.



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